К тушению пожара на Бережковской набережной привлекли пожарный корабль
Пожарный корабль «Полковник Чернышев» задействовали для тушения пожара на Бережковской набережной в Москве, сообщила пресс-служба столичного МЧС.
«На месте работают более 130 человек и 45 единиц техники», — добавили в ведомстве.
Пожар по адресу Бережковская набережная, дом 20, строение 9, вспыхнул утром 31 августа. Как сообщили в МЧС, огонь охватил 1 тыс. кв. м. Горит второй этаж трехэтажного административного здания, уточнили в ведомстве. По данным сервиса «Яндекс Карты», там расположены магазины, бар и автомастерские, склады одежды и предприятие по производству вентиляционных коммуникаций.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят