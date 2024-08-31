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К тушению пожара на Бережковской набережной привлекли пожарный корабль

К тушению пожара на Бережковской набережной привлекли пожарный корабль
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Пожарный корабль «Полковник Чернышев» задействовали для тушения пожара на Бережковской набережной в Москве, сообщила пресс-служба столичного МЧС.

«На месте работают более 130 человек и 45 единиц техники», — добавили в ведомстве.

В Москве загорелось административное здание на Бережковской набережной
Общество

Пожар по адресу Бережковская набережная, дом 20, строение 9, вспыхнул утром 31 августа. Как сообщили в МЧС, огонь охватил 1 тыс. кв. м. Горит второй этаж трехэтажного административного здания, уточнили в ведомстве. По данным сервиса «Яндекс Карты», там расположены магазины, бар и автомастерские, склады одежды и предприятие по производству вентиляционных коммуникаций.

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