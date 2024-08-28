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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ дроном

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ дроном
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Российские военные уничтожили танк ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. По данным ведомства, танк обнаружили во время разведки в приграничном районе области военные из группировки «Север».

Танк уничтожили FPV-дроном.

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Теги
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