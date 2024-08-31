Салливан и Ермак обсудили укрепление ПВО и защиту энергосистемы Украины
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретились в Вашингтоне, сообщил Белый дом.
На встрече также присутствовали представители Франции, Германии и Великобритании. Союзники обсудили предоставление Киеву артиллерии, средств ПВО и «других критически важных возможностей», а также меры «по дальнейшему укреплению украинской противовоздушной обороны и усилению энергосистемы Украины».
Кроме того, Ермак, Салливан и представители европейских стран обговорили инвестиции США и союзников в оборонно-промышленный комплекс Украины.
После общей встречи Ермак и Салливан провели двусторонние переговоры.
Несколькими днями ранее CNN со ссылкой на источник среди украинских депутатов сообщил, что Ермак и украинский министр обороны Рустем Умеров попытаются убедить администрацию президента США в ходе личных встреч отменить ограничения на применение американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России.
Телеканал отмечал, что Киев предоставит США «список приоритетных целей», атаки на которые, как считают власти Украины, могли бы помочь им.
Москва осуждает военную и финансовую помощь Киеву. Поставки дальнобойного оружия российская сторона называла красной линией.
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