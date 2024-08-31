 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Салливан и Ермак обсудили укрепление ПВО и защиту энергосистемы Украины

Сюжет
Военная операция на Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретились в Вашингтоне, сообщил Белый дом.

На встрече также присутствовали представители Франции, Германии и Великобритании. Союзники обсудили предоставление Киеву артиллерии, средств ПВО и «других критически важных возможностей», а также меры «по дальнейшему укреплению украинской противовоздушной обороны и усилению энергосистемы Украины».

Кроме того, Ермак, Салливан и представители европейских стран обговорили инвестиции США и союзников в оборонно-промышленный комплекс Украины.

После общей встречи Ермак и Салливан провели двусторонние переговоры.

Ермак и Умеров приедут в США для обсуждения дальних ударов по России
Политика
Андрей Ермак

Несколькими днями ранее CNN со ссылкой на источник среди украинских депутатов сообщил, что Ермак и украинский министр обороны Рустем Умеров попытаются убедить администрацию президента США в ходе личных встреч отменить ограничения на применение американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России.

Телеканал отмечал, что Киев предоставит США «список приоритетных целей», атаки на которые, как считают власти Украины, могли бы помочь им.

Москва осуждает военную и финансовую помощь Киеву. Поставки дальнобойного оружия российская сторона называла красной линией.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Джейк Салливан Белый дом Андрей Ермак Украина США ПВО
Материалы по теме
Ермак и Умеров приедут в США для обсуждения дальних ударов по России
Политика
Глава ЕК заявила, что некоторые политики в ЕС «мутят воду» насчет Украины
Политика
Боррель заявил, что военная помощь Украине достигла €43,5 млрд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
Салливан и Ермак обсудили укрепление ПВО и защиту энергосистемы УкраиныПолитика, 06:55
Гладков уточнил количество пострадавших при атаке на БелгородПолитика, 06:23
Алаудинов рассказал о поражении батальона ВСУ в Курской областиПолитика, 06:15
Столтенберг счел законным наступление ВСУ на Курскую областьПолитика, 06:11
NYT сообщила о признаках того, что F-16 могли сбить из PatriotПолитика, 05:48
Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» уехал в Россию 12 лет назадОбщество, 05:43
Обвиняемый по делу о смерти Мэттью Перри врач частично признал винуОбщество, 05:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Алаудинов рассказал о гибели в бою командира взвода при выводе срочниковПолитика, 05:17
ЧВК «Медведь» перебросят из Африки в Курскую областьПолитика, 05:13
В России в три раза вырос спрос на услуги монолитчиков и бетонщиковОбщество, 05:03
Более 400 граждан из недружественных стран получили убежище в РоссииПолитика, 04:47
Отключение Армянской АЭС произошло из-за удара молнииОбщество, 04:20
Антонов заявил о планах России вернуть права на дипсобственность в СШАПолитика, 04:02
Отправленный в отставку командующий ВВС процитировал ЗалужногоПолитика, 03:58