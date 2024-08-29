Ермак и Умеров приедут в США для обсуждения дальних ударов по России

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров попытаются убедить администрацию президента США Джо Байдена отменить ограничения на применение американского дальнобойного оружия по России, сообщает CNN со ссылкой на источник среди украинских депутатов.

Киев предоставит США «список приоритетных целей», удар по которым, считают власти Украины, мог бы помочь им.

Ранее в Белом доме сообщили о переговорах между США и Киевом насчет использования Украиной американского оружия на территории России. Он подчеркнул, что Байден разрешил Киеву применять американские боеприпасы «через эту границу» с Россией. США против украинских ударов вглубь России.

Украина также хочет получить разрешение бить вглубь России британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. Как выяснила The Guardian, таким путем Киев намерен склонить Москву к диалогу.

Москва осуждает поставки западными странами военной помощи Украине. Поставки дальнобойного оружия российская сторона называла красной линией. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — сказал президент Владимир Путин в этом году.