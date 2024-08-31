Обвиняемый по делу о смерти Мэттью Перри врач частично признал вину

Врач Марк Чавес, обвиняемый по делу о смерти актера Мэттью Перри, признал свою вину по одному пункту обвинения, сообщает ABC News со ссылкой на его адвоката Мэттью Биннингера.

«Он (Чавес. — РБК) пытается сделать все, что в его силах, чтобы исправить ошибку, которая произошла. <...> Он делает все, что в его силах, чтобы сотрудничать, помочь в этой ситуации, и он невероятно раскаивается», — заявил адвокат.

По словам Биннингера, Чавес полностью признает свою ответственность за смерть актера. В рамках сделки со следствием подсудимый также согласился немедленно отказаться от своей медицинской лицензии.

По версии следствия, Перри скончался от передозировки кетамином — это обезболивающее, наркозное, снотворное средство. Минюст США уточняет, что Чавес, который ранее управлял клиникой по производству кетамина, продал препарат другому врачу, обвиняемому по делу о смерти актера, Сальвадору Пласенсии, зная, что его в итоге получит Перри. В текстовых сообщениях Чавесу Пласенсия обсуждал, сколько денег взять с актера за кетамин, и писал: «Интересно, сколько заплатит этот идиот».

Чавес, в свою очередь, как утверждает Минюст, продал кетамин, который получил, «выписав мошеннический рецепт на имя пациентки без ее ведома или согласия» и обманув поставщика.

ABC News со ссылкой на прокуратуру отмечает, что врачу грозит до 10 лет лишения свободы.

Мэттью Перри нашли мертвым 29 октября 2023 года в гидромассажной ванне в его доме в Лос-Анджелесе. Актеру было 54 года. В мемуарах он рассказывал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью.

По делу о смерти Перри проходят пять человек. По данным источников ABC, помимо двух врачей среди них также помощник актера Кеннет Ивамаса, «королева кетамина» Лос-Анджелеса Джасвин Сангха и Эрик Флеминг, также распространявший препарат.

Перри известен по роли Чендлера Бинга из сериала «Друзья».