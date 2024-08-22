Британские ВМС сообщили о пяти взрывах рядом с судном у берегов Йемена

Рядом с судном у южных берегов Йемена прогремели пять взрывов, пострадавших нет. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошел в Аденском заливе в 57 км к югу от йеменского Адена.

Сначала капитан сообщил о двух взрывах в воде в непосредственной близости от судна, затем — о третьем взрыве, а позже — о еще двух взрывах.

«Сообщений о повреждениях нет, экипаж цел и невредим, и судно направляется в следующий порт захода», — отметили в UKMTO.

Йеменские хуситы с осени 2023 года наносят удары по судам, которые, по их мнению, связаны с Израилем, а также по американским и британским судам в акватории Красного моря. Движение называет это ответом на действия Израиля в секторе Газа.

Так, 7 августа хуситы атаковали в Красном море судно Contship Ono и два американских эсминца баллистическими ракетами и дронами. Представитель хуситов объяснил, что судно подверглось удару, поскольку компания-владелец «нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины».