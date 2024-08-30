Собянин: в Москве протестируют беспилотный трамвай в поездках с пассажирами

В Москве протестируют беспилотный трамвай в поездках с пассажирами

В Москве начинают тестировать первый российский беспилотный трамвай в поездках с пассажирами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Первый этап испытаний успешно завершен. Теперь беспилотный трамвай выйдет на маршрут как с пассажирами, так и без них», — написал глава города.

Он уточнил, что в кабине трамвая все же будет находиться водитель «для подстраховки». По словам Собянина, последний этап испытания нового вида транспорта планируется начать до конца 2025 года.

Тестовые испытания беспилотного трамвая начались весной 2024 года. Заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что к концу мая он проехал более сотни километров по маршруту № 10 (между районами Щукино и Строгино).

Собянин, рассказывая об инновационных проектах в Москве в сфере транспорта, также сообщил об открытии двух цифровых станций на станции «Марьина Роща» на Большой кольцевой линии (БКЛ) и в терминале № 1 станции «Нижегородская» на МЦД-4. Как пояснил портал mos.ru, вместо обычных указателей там установили 74 интерактивных экрана, изменять содержание которых можно удаленно.