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Общество ,  
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В Москве протестируют беспилотный трамвай в поездках с пассажирами

Собянин: в Москве протестируют беспилотный трамвай в поездках с пассажирами

В Москве начинают тестировать первый российский беспилотный трамвай в поездках с пассажирами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Первый этап испытаний успешно завершен. Теперь беспилотный трамвай выйдет на маршрут как с пассажирами, так и без них», — написал глава города.

Он уточнил, что в кабине трамвая все же будет находиться водитель «для подстраховки». По словам Собянина, последний этап испытания нового вида транспорта планируется начать до конца 2025 года.

Ликсутов рассказал о планах запуска в Москве беспилотного трамвая
Общество
Фото:Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Тестовые испытания беспилотного трамвая начались весной 2024 года. Заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что к концу мая он проехал более сотни километров по маршруту № 10 (между районами Щукино и Строгино).

Собянин, рассказывая об инновационных проектах в Москве в сфере транспорта, также сообщил об открытии двух цифровых станций на станции «Марьина Роща» на Большой кольцевой линии (БКЛ) и в терминале № 1 станции «Нижегородская» на МЦД-4. Как пояснил портал mos.ru, вместо обычных указателей там установили 74 интерактивных экрана, изменять содержание которых можно удаленно.

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Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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