Ликсутов рассказал об испытаниях первого в России беспилотного трамвая

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Первый в России беспилотный трамвай проехал уже свыше сотни километров по улицам столицы, сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, трамвай курсирует в тестовом режиме по маршруту № 10 без пассажиров. Во время движения с помощью камер и лидаров транспорт собирает сведения для обучения нейронной сети. Это позволит улучшить распознавание встречающихся объектов, в частности, автомобилей и пешеходов. Кроме того, искусственный интеллект по ходу движения трамвая проводит идентификацию светофоров и дорожных знаков, а также учится исключать ошибки.

«Сейчас за пультом находится водитель, а специальная система дублирует его действия, — уточнил вице-мэр. — С каждым выездом трамвай все лучше распознает внешние объекты. Беспилотная технология — уникальная разработка в Европе, которая принадлежит правительству Москвы».

Ликсутов добавил, что уже в этом году новый транспорт начнет полностью управлять процессом движения, а водитель будет страховать его действия. До конца 2024 года столичный Дептранс планирует тестовые поездки беспилотного трамвая уже с пассажирами.

Как сообщил заммэра в официальном телеграм-канале столичного Дептранса, полностью беспилотное движение трамвая с пассажирами и без водителя за пультом планируется обеспечить до конца 2025 года.