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Общество ,  
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Ликсутов рассказал о планах запуска в Москве беспилотного трамвая

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Правительство России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным утвердило экспериментальный правовой режим, позволяющий выпускать на маршрут беспилотные трамваи. Инициатором новации выступил Московский метрополитен. Полигоном для тестирования новой технологии станет российская столица: об этапах ее внедрения рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина уже в сентябре этого года начнем тестовые поездки с пассажирами. Машина сама будет управлять движением, а водитель страховать ее действия», — рассказал вице-мэр. Перевод из экспериментального режима в полноценную практику по плану случится до конца 2025 года, добавил он.

Тестовые испытания беспилотного трамвая начались весной 2024 года, к концу мая он проехал уже сотни километров по маршруту № 10 (между районами Щукино и Строгино).

Инициативу Московского метрополитена обработали и оформили в Минэкономразвития России. Как отметил замглавы ведомства Максим Колесников, столица первой в стране использовала инструмент экспериментального правового режима для внедрения беспилотных технологий на транспорте.

«Ключевое условие, которое мы ставим перед участниками, — это безопасность проведения эксперимента, — рассказал Колесников. — Поэтому выход беспилотных трамваев на маршрут на первом этапе будет обязательно сопровождаться водителем».

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Теги
трамвай беспилотный транспорт Москва Максим Ликсутов
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