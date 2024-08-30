The Times узнала о планах Британии сократить оборонные траты
В Минобороны Великобритании опасаются, что правительство страны осенью объявит о сокращении крупных оборонных проектов, несмотря на растущее давление со стороны военных чиновников и союзников с требованием увеличить эти расходы, сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники.
Один из собеседников издания в военном ведомстве отметил отсутствие каких-либо «признаков того, что лейбористы объявят о выделении дополнительных средств на вооруженные силы в ближайшее время». Он считает, что увеличить оборонные траты до 2,5% ВВП Великобритания сможет лишь после 2030 года.
Источник The Times рассказал, что в правительстве обсуждается вопрос о возможном сокращении крупных оборонных проектов. Так, по его словам, власти планируют «положить конец спекуляциям» о том, что может быть сокращено из-за «огромных перерасходов» в Минобороны.
При этом британское правительство может подождать результатов выборов президента в США и понаблюдать за развитием военной операции на Украине, чтобы принять решение касательно оборонных трат, пишет газета со ссылкой на иностранного дипломата.
В начале июля в Великобритании прошли всеобщие выборы. На них победу одержала Лейбористская партия, завершив 14-летнее правление консерваторов. Ее лидер, Кир Стармер, стал премьер-министром страны.
Бывший британский премьер Риши Сунак ставил цель нарастить оборонный бюджет до 2,5% ВВП. Стармер после избрания заявил, что этот показатель достижим только при условии, что страна может себе это позволить. Он также анонсировал пересмотр оборонной стратегии государства.
The Telegraph в середине августа сообщила со ссылкой на источник, что британскому Минобороны сократят бюджет примерно на 20% в этом финансовом году (до апреля 2025 года).
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