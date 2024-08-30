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Умер бывший глава Росморречфлота Джиоев

Захарий Джиоев
Захарий Джиоев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Бывший глава Росморречфлота, возглавлявший ведомство в 2022–2024 годах, Захарий Джиоев ушел из жизни на 48-м году жизни после продолжительной болезни, сообщило федеральное агентство на своей странице.

«Уход из жизни Захария Тенгизовича — тяжелая утрата для отрасли и всех, кому повезло трудиться вместе или просто быть знакомым с таким профессионалом, мудрым руководителем, жизнерадостным и талантливым человеком», — говорится в сообщении.

Многие годы жизни он посвятил работе в отрасли водного транспорта, возглавив ведомство в августе 2022 года — «в период, когда перед отраслью стояли новые задачи и вызовы, связанные с беспрецедентным санкционным давлением», говорится в некрологе Росморречфлота. И ему удалось сохранить устойчивость водного транспорта России, а в перевалке грузов — обеспечить положительную динамику, добавили в ведомстве.

О дате и месте церемонии прощания сообщат позже.

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При нем реестр морских портов России пополнился Мариуполем и Бердянском, восстановление работы портов началось при его непосредственном участии. Были созданы службы капитанов морских портов, разработана нормативно-правовая база для обеспечения деятельности морских портов, рассказали в Росморречфлоте.

Джиоев родился 6 апреля 1977 года в Ивантеевке Московской области. В 1998 году он окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, затем — Государственный университет морского и речного флота им. адмирала Макарова.

В 2012 году получил степень ЕМВА Стокгольмской школы экономики в России.

В Росморречфлот он пришел в 2011 году на должность замначальника управления экономики и финансов. В конце марта 2024 года он ушел в отставку по собственному желанию.

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