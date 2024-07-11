В Польше прошли уличные марши в память о Волынской резне. Видео

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Жители городов Польши прошли уличными маршами в память о Волынской резне, устроенной украинскими националистами в 1942–1943 годах в разных населенных пунктах страны, передал корреспондент РБК.

Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны, по оценкам историков, — от 50 тыс. до 100 тыс. человек.

В октябре 2023 года польские и украинские специалисты нашли массовое захоронение жертв Волынской резни в Тернопольской области Украины. Тела погибших поляков нашли в яме в бывшем селе Пужники. Польша попросила у украинских властей разрешить эксгумацию, исследование и достойное захоронение найденных останков. Без решения этого вопроса Киеву «нечего мечтать о вступлении в ЕС», заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский.