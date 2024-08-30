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Вильфанд рассказал о «супертеплой» неделе в европейской России в сентябре

Белгород
Белгород (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

На европейской территории России в сентябре ожидаются высокая температура воздуха и близкое к норме количество осадков, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, погода в сентябре 2024 года будет экстраординарной. Температура воздуха местами будет доходить до плюс 27 градусов, сильных осадков и облачности не ожидается.

«Особенно теплой, супертеплой прогнозируется первая неделя. <...> 1 сентября, когда температура будет близка к рекордным значениям, температура будет такой же, какой она обычно бывает в июле», — рассказал Вильфанд.

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Особый погодный режим будет заметен в первую очередь на юге страны — в Белгороде, Воронеже, отметил он. При этом в ближайшие выходные в Москве будет 21 градус тепла.

Высокую температуру в сентябре Вильфанд связал с малоподвижным антициклоном в европейской части страны.

«Помимо солнечных лучей, которые определяют температурный фон <...>, еще будет и адвекция — перенос очень теплых воздушных масс с северного Казахстана», — отметил Вильфанд.

Местами продолжится купальный сезон, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

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Роман Вильфанд

метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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