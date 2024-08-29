Москвичам пообещали 30-градусную жару на День знаний
В Москве 1 сентября ожидается жара до 30 градусов, сообщил РБК руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, наиболее вероятно, что температура в этот день будет колебаться от 28 до 30 градусов. Синоптик отметил, что рекордная для 1 сентября жара — 30,8 градуса — была зафиксирована в 1938 году, и за последние 85 лет более десяти раз наблюдались похожие отметки.
«Говорить о рекорде некорректно, хотя день действительно ожидается жарким», — добавил Шувалов.
В столице в последнюю неделю лета стоит сильная жара, столбик термометра достигает 30 градусов. МЧС призывало москвичей к осторожности и рекомендовало носить одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности не выходить на солнце.
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