Москвичам пообещали 30-градусную жару на День знаний

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве 1 сентября ожидается жара до 30 градусов, сообщил РБК руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, наиболее вероятно, что температура в этот день будет колебаться от 28 до 30 градусов. Синоптик отметил, что рекордная для 1 сентября жара — 30,8 градуса — была зафиксирована в 1938 году, и за последние 85 лет более десяти раз наблюдались похожие отметки.

«Говорить о рекорде некорректно, хотя день действительно ожидается жарким», — добавил Шувалов.

В столице в последнюю неделю лета стоит сильная жара, столбик термометра достигает 30 градусов. МЧС призывало москвичей к осторожности и рекомендовало носить одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности не выходить на солнце.