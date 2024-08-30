В Молдавии заявили об отсутствии планов закрывать православную церковь

Собор Рождества Христова в Кишинёве, Молдавия (Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press)

В Молдавии нет опасности для местной церкви, являющейся самоуправляемой частью Русской православной церкви, заявила президент страны Майя Санду в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Ранее депутат парламента от правящей в Молдавии Партии действия и солидарности Василий Шоймару сообщил о планах властей ликвидировать Православную церковь Молдавии (ПЦМ) осенью 2024 года. По его словам, Кишинев может поступить по образцу запрета УПЦ на Украине.

«Нет никакой опасности ни для митрополии Молдовы, ни для митрополии Бессарабии. Напротив, за эти четыре года мы сделали больше, чем кто-либо, для продвижения мира и взаимопонимания между этими митрополиями. У нас хорошие отношения с обеими», — сказала Санду.

По ее словам, заявления Шоймару не имеют ничего общего с реальностью. Санду также напомнила, что депутат не является членом Партии действия и солидарности, хотя и был избран от нее в парламент.

По Конституции Молдавии, церковь отделена от государства, добавила президент страны.

На Украине с 1990-х действовали несколько православных церквей. Часть из них объединились в Православную церковь Украины. Отдельно существует Украинская православная церковь Московского патриархата. Она в мае 2022 года, после начала военной операции, провела Собор, по результатам которого заявила о своей самостоятельности по отношению к РПЦ.

20 августа Верховная рада приняла закон о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Закон прежде всего затрагивает УПЦ. Новые нормы вступят в силу спустя 30 дней после публикации, но общинам УПЦ дадут девять месяцев на то, чтобы «разорвать связи с РПЦ».