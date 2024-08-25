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Политика ,  
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На Украине лишили храма первый в стране румыноязычный приход УПЦ

Фото: orthobuk / Telegram
Фото: orthobuk / Telegram

Первый на Украине румыноязычный приход лишили храма — его опечатало руководство городского кладбища, на территории которого он находится, сообщила Черновицко-Буковинская епархия УПЦ.

«Власти запретили первый в Украине румыноязычный приход <...> Сорвали замки и опечатали храм-усыпальницу Буковинских митрополитов на городском кладбище города Черновцы», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Это произошло 23 августа. По словам представителей епархии, тем самым власти лишили румыноязычную религиозную общину возможности совершать богослужения в храме, который они реставрировали, расписали и за которым ухаживали.

Скорее всего прихожане подготовят обращение к президенту Румынии с просьбой о помощи, подчеркнули  в епархии.

Зеленский подписал позволяющий запретить УПЦ закон
Политика
Владимир Зеленский

Ранее, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает деятельность на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней. Закон вступает в силу через 30 дней после опубликования.  Этот закон означает фактический запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Православная церковь на Украине представлена двумя основными структурами: это Украинская православная церковь, ранее находившаяся под контролем Московского патриархата, и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая является раскольнической и не признается РПЦ.

Украинская православная церковь Московского патриархата в мае 2022 года, после начала военной операции, провела собор, по результатам которого заявила о своей самостоятельности от РПЦ.

РПЦ раскритиковала принятие украинским парламентом закона об УПЦ. Там отметили, что эта церковь объединяет большинство украинцев, а реализация решения «приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих».

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