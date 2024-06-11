В одесском военкомате ответили на данные о драке с врачами скорой помощи
Сотрудники одесского территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) задержали врачей скорой помощи, поскольку решили, что те пытаются помочь бежать одному из мобилизованных. Об этом говорится в заявлении на странице Одесского областного ТЦК в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).
Инцидент произошел в Киевском районном ТЦК. В Одесском областном ТЦК рассказали, что сотрудники этого центра задержали мужчину, который отказался предоставлять документы для проверки. Его привезли в ТЦК для уточнения данных.
«Через час после этого в Киевский РТЦК <...> приехала группа людей в медицинской одежде на машине скорой помощи. Они заявили, что прибыли на вызов гражданина, ранее доставленного в РТЦК, <...>и настояли на его госпитализации. Эти лица сослались на диагноз, ранее не подтвержденный врачами военно-врачебной комиссии», — заявили в областном центре комплектования.
Военные попросили врачей предоставить документы, подтверждающие факт их работы в государственной системе здравоохранения, однако медики отказались. Сотрудники ТЦК заподозрили их в попытке «помочь гражданину избежать военной службы», поскольку военно-врачебная комиссия признала его годным.
Сотрудники центра комплектования вызвали на место полицию, которой медики также не предоставили подтверждающие документы. Тогда врачей задержали для разбирательства, пояснили в областном ТЦК.
«Вслед за этим задержанные позвонили на линию 103 и сообщили о предполагаемом «силовом задержании <…> сотрудниками Киевского РТЦК <…>. Эту информацию быстро распространили сомнительные телеграм-каналы», — отметили в центре.
В ТЦК сообщили, что драку спровоцировали мирные жители, которые прибыли к месту вместе с врачами. В ней пострадали военнослужащий ТЦК и сами врачи, добавили в центре.
«Страна» писала, что к ТЦК приезжали другие медики, которые устроили около него акцию протеста. По данным издания, несколько потасовок произошли между военными и задержанными врачами. Последних, как сообщал портал, удерживали в ТЦК порядка четырех часов.