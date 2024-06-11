В одесском военкомате ответили на данные о драке с врачами скорой помощи

Фото: OOTCKSP / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Сотрудники одесского территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) задержали врачей скорой помощи, поскольку решили, что те пытаются помочь бежать одному из мобилизованных. Об этом говорится в заявлении на странице Одесского областного ТЦК в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Инцидент произошел в Киевском районном ТЦК. В Одесском областном ТЦК рассказали, что сотрудники этого центра задержали мужчину, который отказался предоставлять документы для проверки. Его привезли в ТЦК для уточнения данных.

«Через час после этого в Киевский РТЦК <...> приехала группа людей в медицинской одежде на машине скорой помощи. Они заявили, что прибыли на вызов гражданина, ранее доставленного в РТЦК, <...>и настояли на его госпитализации. Эти лица сослались на диагноз, ранее не подтвержденный врачами военно-врачебной комиссии», — заявили в областном центре комплектования.

Военные попросили врачей предоставить документы, подтверждающие факт их работы в государственной системе здравоохранения, однако медики отказались. Сотрудники ТЦК заподозрили их в попытке «помочь гражданину избежать военной службы», поскольку военно-врачебная комиссия признала его годным.

Сотрудники центра комплектования вызвали на место полицию, которой медики также не предоставили подтверждающие документы. Тогда врачей задержали для разбирательства, пояснили в областном ТЦК.

«Вслед за этим задержанные позвонили на линию 103 и сообщили о предполагаемом «силовом задержании <…> сотрудниками Киевского РТЦК <…>. Эту информацию быстро распространили сомнительные телеграм-каналы», — отметили в центре.

В ТЦК сообщили, что драку спровоцировали мирные жители, которые прибыли к месту вместе с врачами. В ней пострадали военнослужащий ТЦК и сами врачи, добавили в центре.

«Страна» писала, что к ТЦК приезжали другие медики, которые устроили около него акцию протеста. По данным издания, несколько потасовок произошли между военными и задержанными врачами. Последних, как сообщал портал, удерживали в ТЦК порядка четырех часов.