 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о переброске дополнительных сил в Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Военное ведомство показало кадры переброски танков в Курскую область, где отражают попытку вторжения украинских сил
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минобороны перебрасывает в Курскую область дополнительные силы и средства, чтобы усилить группировку войск и сформировать резервы, рассказали в ведомстве.

Министерство показало кадры разгрузки танков с поездов и погрузки их на автотранспорт для перевозки.

«Осуществляется подвоз личного состава, боевой техники, боеприпасов и других грузов, необходимых для боевой работы и всестороннего обеспечения войск. Тяжелая гусеничная техника для оперативной доставки ее в районы блокирования формирований ВСУ и обеспечения сохранности дорожного покрытия загружается на автомобильные тралы», — пояснили в ведомстве.

Минобороны сообщило о переброске дополнительных сил в Курскую область
Video

«Никуда мы не побежим». Репортаж РБК из Курской области
Политика
Фото:Дмитрий Серков / РБК

С 6 августа в приграничных районах региона — Суджанском и Кореневском — идут бои после прорыва границы украинской армией. Как заявил врио губернатора области Алексей Смирнов, ВСУ контролируют 28 населенных пунктов, «глубина проникновения» украинских сил в регионе «составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км». Четкой линии фронта нет, сказал он, в том числе из-за активности диверсантов.

В результате атак ВСУ на территории области погибли 12 мирных жителей, ранены — 121, в том числе десять детей, уточнил врио.

Он также рассказал, что в области выкопали 40 из 46 км противотанкового рва, по заданию Минобороны строятся 90 взводно-опорных пунктов. В рамках режима контртеррористической операции, который действует с 23:00 9 августа, размещены 40 КПП.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

В Курской области решили вывезти жителей приграничного Беловского района

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Депутат Думы раскритиковал оборону в Курской области

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Курская область Минобороны Военная операция на Украине
Материалы по теме
СК назвал ответственных за атаку ВСУ в Курской области
Политика
Глава Курской области заявил о применении ВСУ химического оружия
Политика
СК рассказал о посягательстве на жизнь мирных жителей Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 96,69 (+1,5) Инвестиции, 17:12 Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 89,95 (+1,96) Инвестиции, 17:12
Знаменосец сборной Ирландии заболел после заплыва по Сене на ОлимпиадеСпорт, 19:00
Украина попросила Францию разрешить удары по территории РоссииПолитика, 18:53
Пользователи установили сервис «VK Видео» 20 млн разТехнологии и медиа, 18:50
Брокер БКС объявил о запрете вносить и выводить юани с брокерских счетовИнвестиции, 18:33
В Корее привлекли собаку-ищейку для проверки рейсов с Олимпиады на клоповСпорт, 18:30
Смирнов рассказал, что приграничные села Курской области занимают военныеПолитика, 18:23
В Молдавии заблокировали сайты ПромсвязьбанкаПолитика, 18:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
СК Мордовии проверит информацию о банкете заключенных в колонииОбщество, 18:18
Генерал Попов не знал о своем досрочном увольнении в запасПолитика, 18:13
Экс-министра спорта Дагестана обвинили в содействии терроризму и убийствеПолитика, 18:09
Индекс РТС впервые за 10 месяцев упал ниже 1000 пунктовИнвестиции, 17:58
В Российской премьер-лиге произошла первая отставка в сезонеСпорт, 17:56
Минобороны сообщило о переброске дополнительных сил в Курскую областьПолитика, 17:54
Какие криптовалюты подорожали после обвала рынка. Топ-5 монетКрипто, 17:47