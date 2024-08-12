Минобороны сообщило о переброске дополнительных сил в Курскую область

Военное ведомство показало кадры переброски танков в Курскую область, где отражают попытку вторжения украинских сил

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минобороны перебрасывает в Курскую область дополнительные силы и средства, чтобы усилить группировку войск и сформировать резервы, рассказали в ведомстве.

Министерство показало кадры разгрузки танков с поездов и погрузки их на автотранспорт для перевозки.

«Осуществляется подвоз личного состава, боевой техники, боеприпасов и других грузов, необходимых для боевой работы и всестороннего обеспечения войск. Тяжелая гусеничная техника для оперативной доставки ее в районы блокирования формирований ВСУ и обеспечения сохранности дорожного покрытия загружается на автомобильные тралы», — пояснили в ведомстве.

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С 6 августа в приграничных районах региона — Суджанском и Кореневском — идут бои после прорыва границы украинской армией. Как заявил врио губернатора области Алексей Смирнов, ВСУ контролируют 28 населенных пунктов, «глубина проникновения» украинских сил в регионе «составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км». Четкой линии фронта нет, сказал он, в том числе из-за активности диверсантов.

В результате атак ВСУ на территории области погибли 12 мирных жителей, ранены — 121, в том числе десять детей, уточнил врио.

Он также рассказал, что в области выкопали 40 из 46 км противотанкового рва, по заданию Минобороны строятся 90 взводно-опорных пунктов. В рамках режима контртеррористической операции, который действует с 23:00 9 августа, размещены 40 КПП.