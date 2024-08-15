Минобороны показало кадры ударов Су-34 по позициям ВСУ в Курской области
Как уточнили в министерстве, все цели были уничтожены. После подтверждения поражения целей от разведки экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
Бои в приграничных районах Курской области идут с утра 6 августа. По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, к 12 августа под контролем ВСУ находилось 28 населенных пунктов в регионе, там оставались около 2 тыс. человек. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов говорил, что Украина задействовала в операции свыше 11 тыс. военных. Их главной целью он назвал захват Курской АЭС.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью атаки на Курскую область усиление позиции Киева на переговорах. Президент России Владимир Путин говорил, что атака является «масштабной провокацией».
Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств
Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве
На Солнце произошла мощная вспышка
Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС
Силуанов дал россиянам совет, куда вложить деньги
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
В Новой Зеландии благотворительная организация разослала леденцы с метамфетамином
Видео с украинскими военными, взятыми в плен в Курской области
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов