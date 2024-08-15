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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры ударов Су-34 по позициям ВСУ в Курской области

Минобороны: истребители Су-34 нанесли удары по позициям ВСУ в Курской области
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Военная операция на Украине
Истребители Су-34 ВКС России нанесли удары бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны

Минобороны показало кадры ударов Су-34 по позициям ВСУ в Курской области
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Как уточнили в министерстве, все цели были уничтожены. После подтверждения поражения целей от разведки экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Бои в приграничных районах Курской области идут с утра 6 августа. По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, к 12 августа под контролем ВСУ находилось 28 населенных пунктов в регионе, там оставались около 2 тыс. человек. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов говорил, что Украина задействовала в операции свыше 11 тыс. военных. Их главной целью он назвал захват Курской АЭС.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью атаки на Курскую область усиление позиции Киева на переговорах. Президент России Владимир Путин говорил, что атака является «масштабной провокацией».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Су-34 авиаудар Курская область ВСУ Военная операция на Украине
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