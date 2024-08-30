В ЛНР обвинили ВСУ в ударах по курским домам снарядами со шрапнелью
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют снаряды со шрапнелью для ударов по курским домам, заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник.
«Я был в Курске, где Украина использует РСЗО (реактивная система залпового огня. — РБК) с начинкой шрапнелью — маленькими тяжелыми шариками диаметром 5–6 миллиметров. И вот я был в одном дворе, обычный частный двор, в который прилетел такой РСЗО», — рассказал Мирошник.
По словам посла, не было места в Курске, где бы не прошило «вот этими шариками». Мирошник отметил, что одна ракета несет более 9 тыс. шариков, и когда снаряд взрывается над какой-то территорией, «там ничего нет, ни одного стекла не остается целым».
Мирошник уточнил, что российская делегация в ОБСЕ собирает и протоколирует данные по использованию Украиной «методов вооружений, которые нарушают те же конвенции, которые Украина подписала».
О том, что украинские военные стали использовать тип ракет для РСЗО HIMARS с поражающими элементами в виде шрапнели, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов ЛНР в октябре 2022 года. Тогда речь шла о ракете М30, которая выпускается из установки M142 HIMARS.
Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс. человек, отчитался врио губернатора Алексей Смирнов.
Президент России Владимир Путин назвал атаку на Курскую область масштабной провокацией. Москва осуждает любую помощь Запада Киеву и считает, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят