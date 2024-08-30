Посол Мирошник: ВСУ бьют по домам в Курской области снарядами со шрапнелью

В ЛНР обвинили ВСУ в ударах по курским домам снарядами со шрапнелью

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют снаряды со шрапнелью для ударов по курским домам, заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник.

«Я был в Курске, где Украина использует РСЗО (реактивная система залпового огня. — РБК) с начинкой шрапнелью — маленькими тяжелыми шариками диаметром 5–6 миллиметров. И вот я был в одном дворе, обычный частный двор, в который прилетел такой РСЗО», — рассказал Мирошник.

По словам посла, не было места в Курске, где бы не прошило «вот этими шариками». Мирошник отметил, что одна ракета несет более 9 тыс. шариков, и когда снаряд взрывается над какой-то территорией, «там ничего нет, ни одного стекла не остается целым».

Мирошник уточнил, что российская делегация в ОБСЕ собирает и протоколирует данные по использованию Украиной «методов вооружений, которые нарушают те же конвенции, которые Украина подписала».

О том, что украинские военные стали использовать тип ракет для РСЗО HIMARS с поражающими элементами в виде шрапнели, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов ЛНР в октябре 2022 года. Тогда речь шла о ракете М30, которая выпускается из установки M142 HIMARS.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс. человек, отчитался врио губернатора Алексей Смирнов.

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Курскую область масштабной провокацией. Москва осуждает любую помощь Запада Киеву и считает, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход.