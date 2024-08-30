В больнице умерла девочка из рухнувшего 1 августа в Нижнем Тагиле дома
Количество жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле достигло 11 человек: в больнице умерла 12-летняя девочка, которую достали из-под завалов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэрию города.
По данным TagilCity.ru, она провела в коме почти месяц. В детской клинической больнице № 9 Екатеринбурга на момент подготовки этого материала не подтвердили официально информацию о состоянии девочки.
РБК отправил запрос в офис главы Нижнего Тагила.
Дом на улице Сибирской обрушился днем 1 августа 2024 года после взрыва газа, в руины превратились первый и второй подъезды. Тогда погибли десять человек, пострадали еще 20, в том числе дети.
По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 2 августа на стационарном лечении находились 11 пострадавших, в том числе пять детей. Состояние пяти пострадавших, в том числе двоих детей, врачи оценивали как тяжелое.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Были задержаны трое газовщиков — один мастер и двое слесарей. Перед взрывом они провели ненадлежащее техническое обслуживание оборудования, считает следствие. Затем суд арестовал женщину-слесаря АО «ГАЗЭКС».
По словам главы города Владислава Пинаева, дом, в котором произошел взрыв газа, признан аварийным, его снесут, а жителей расселят.
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