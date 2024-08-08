Обрушившийся после взрыва газа дом в Нижнем Тагиле расселят

Дом на Сибирской улице признан аварийным, его снесут, сообщил глава города Владислав Пинаев. Взрыв газа в пятиэтажке произошел 1 августа. В результате обрушились первый и второй подъезды. Погибли десять человек

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Дом на Сибирской улице в Нижнем Тагиле, где ранее произошел взрыв газа, признан аварийным, его снесут, а жителей расселят, сообщил глава города Владислав Пинаев в телеграм-канале.

«В соответствии с ним [заключением по итогам обследования и оценки технического состояния несущих строительных конструкций] эксплуатационные качества здания не соответствуют требованиям, которым должен отвечать многоквартирный жилой дом, рекомендуется полный демонтаж строительных конструкций всего здания», — написал Пинаев.

Взрыв газа в пятиэтажке произошел 1 августа. В результате обрушились первый и второй подъезды. Погибли десять человек, из них пятеро детей, 16 были спасены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Были задержаны трое газовщиков — один мастер и двое слесарей. Перед взрывов они провели ненадлежащее техническое обслуживание оборудования, считает следствие. Затем суд арестовал женщину-слесаря АО «ГАЗЭКС».