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Военная операция на Украине ,  
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На окраине Калуги сбили четыре дрона

Губернатор Шапша: на окраине Калуги сбили четыре дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава региона сообщил об уничтожении четырех беспилотников на окраине областного центра. Угроза атаки дронов ночью действовала в нескольких субъектах, в Брянской области перехватили 11 БПЛА

Силы противовоздушной обороны утром сбили четыре беспилотника на окраине Калуги, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Он не привел данные о пострадавших и разрушениях. На местах уничтожения беспилотников работают оперативные службы, добавил глава региона.

В течение ночи опасность атаки дронов действовала в Курской, Белгородской и Воронежской областях. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении 11 дронов над регионом. По его словам, пострадавших и разрушений не было.

Калужский губернатор сообщил о ликвидации пожара на НПЗ после атаки дрона
Политика

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников после начала военной операции на Украине. В частности, за ночь 21 августа силы ПВО сбили 45 дронов над пятью регионами. Из них три уничтожили в небе над Калужской областью, еще 11 — над Московской.

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София Шошина София Шошина
Калуга Калужская область Владислав Шапша беспилотники Военная операция на Украине
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