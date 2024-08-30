На окраине Калуги сбили четыре дрона
Силы противовоздушной обороны утром сбили четыре беспилотника на окраине Калуги, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Он не привел данные о пострадавших и разрушениях. На местах уничтожения беспилотников работают оперативные службы, добавил глава региона.
В течение ночи опасность атаки дронов действовала в Курской, Белгородской и Воронежской областях. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении 11 дронов над регионом. По его словам, пострадавших и разрушений не было.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников после начала военной операции на Украине. В частности, за ночь 21 августа силы ПВО сбили 45 дронов над пятью регионами. Из них три уничтожили в небе над Калужской областью, еще 11 — над Московской.
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