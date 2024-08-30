Губернатор Шапша: на окраине Калуги сбили четыре дрона

На окраине Калуги сбили четыре дрона

Глава региона сообщил об уничтожении четырех беспилотников на окраине областного центра. Угроза атаки дронов ночью действовала в нескольких субъектах, в Брянской области перехватили 11 БПЛА

Силы противовоздушной обороны утром сбили четыре беспилотника на окраине Калуги, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Он не привел данные о пострадавших и разрушениях. На местах уничтожения беспилотников работают оперативные службы, добавил глава региона.

В течение ночи опасность атаки дронов действовала в Курской, Белгородской и Воронежской областях. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении 11 дронов над регионом. По его словам, пострадавших и разрушений не было.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников после начала военной операции на Украине. В частности, за ночь 21 августа силы ПВО сбили 45 дронов над пятью регионами. Из них три уничтожили в небе над Калужской областью, еще 11 — над Московской.