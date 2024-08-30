Харрис заявила о «неумелом правлении» Трампа в период пандемии

Экс-президент США Дональд Трамп не смог справиться с управлением страной во время пандемии COVID-19, считает кандидат на пост главы государства от демократов, вице-президент Камала Харрис.

«Когда [президент США] Джо Байден и я пришли к власти в пиковый момент пандемии, мы увидели сокращение рынка труда на 10 млн вакансий <...>. Люди ежедневно умирали от коронавируса. Экономика рухнула. В значительной степени все это случилось из-за неумелого управления Дональда Трампа», — сказала она.

По словам Харрис, проводимая Трампом политика «умаляла достоинство и ослабляла американцев». «Я думаю, люди готовы перевернуть эту страницу», — заключила она.

Трамп возглавлял США с 2017 по 2021 год. К апрелю 2020 года на фоне пандемии коронавируса уровень безработицы в стране достиг 14,7%, еще в феврале того же года он составлял только 3,5%. Это стало худшим результатом со времен Великой депрессии — в 1932 году уровень безработицы достиг максимума и составил 25,5%.