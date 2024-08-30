Харрис заявила о «неумелом правлении» Трампа в период пандемии
Экс-президент США Дональд Трамп не смог справиться с управлением страной во время пандемии COVID-19, считает кандидат на пост главы государства от демократов, вице-президент Камала Харрис.
«Когда [президент США] Джо Байден и я пришли к власти в пиковый момент пандемии, мы увидели сокращение рынка труда на 10 млн вакансий <...>. Люди ежедневно умирали от коронавируса. Экономика рухнула. В значительной степени все это случилось из-за неумелого управления Дональда Трампа», — сказала она.
По словам Харрис, проводимая Трампом политика «умаляла достоинство и ослабляла американцев». «Я думаю, люди готовы перевернуть эту страницу», — заключила она.
Трамп возглавлял США с 2017 по 2021 год. К апрелю 2020 года на фоне пандемии коронавируса уровень безработицы в стране достиг 14,7%, еще в феврале того же года он составлял только 3,5%. Это стало худшим результатом со времен Великой депрессии — в 1932 году уровень безработицы достиг максимума и составил 25,5%.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят