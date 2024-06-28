Байден заявил, что после Трампа экономика США «погрузилась в хаос»
Президент США Джо Байден заявил, что после правления его предшественника Дональда Трампа экономика страны «погрузилась в хаос». Кандидаты на пост главы государства участвуют в первых дебатах, трансляцию ведет CNN.
«Вы должны оценить, что я получил, когда стал президентом. Наша экономика находилась в свободном падении», — сказал Байден.
По его словам, за время пандемии экономика страны «рухнула»: не было рабочих мест, уровень безработицы вырос до 15%. «К тому времени, как он [Трамп] ушел, все погрузилось в хаос, буквально в хаос. И вот мы собрали все по частям», — заключил действующий президент.
Трамп, комментируя слова оппонента, назвал рост рабочих мест во время президентства Байдена «восстановительным результатом» после карантинных ограничений, вызванных пандемией.
К апрелю 2020 года на фоне пандемии коронавируса уровень безработицы в США достиг 14,7%, еще в феврале он составлял только 3,5%. Это стало худшим результатом со времен Великой депрессии — в 1932 году уровень безработицы достиг максимума и составил 25,5%.
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