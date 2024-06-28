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Выборы президента США ,  
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Байден заявил, что после Трампа экономика США «погрузилась в хаос»

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Выборы президента США

Президент США Джо Байден заявил, что после правления его предшественника Дональда Трампа экономика страны «погрузилась в хаос». Кандидаты на пост главы государства участвуют в первых дебатах, трансляцию ведет CNN.

«Вы должны оценить, что я получил, когда стал президентом. Наша экономика находилась в свободном падении», — сказал Байден.

По его словам, за время пандемии экономика страны «рухнула»: не было рабочих мест, уровень безработицы вырос до 15%. «К тому времени, как он [Трамп] ушел, все погрузилось в хаос, буквально в хаос. И вот мы собрали все по частям», — заключил действующий президент.

Безработица в США достигла максимума со времен Великой депрессии
Экономика
Фото:Matt Rourke / AP

Трамп, комментируя слова оппонента, назвал рост рабочих мест во время президентства Байдена «восстановительным результатом» после карантинных ограничений, вызванных пандемией.

К апрелю 2020 года на фоне пандемии коронавируса уровень безработицы в США достиг 14,7%, еще в феврале он составлял только 3,5%. Это стало худшим результатом со времен Великой депрессии — в 1932 году уровень безработицы достиг максимума и составил 25,5%.

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Джо Байден Дональд Трамп Экономика безработица пандемия
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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