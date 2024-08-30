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Задержание Павла Дурова ,  
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Маск счел тревожной возможную причастность США к задержанию Дурова

Сюжет
Задержание Павла Дурова

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что обеспокоен возможной причастностью США к задержанию основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

«Тревожащая возможность», — ответил он в Х на интервью экс-сотрудника Госдепа Майка Бенца журналисту Такеру Карлсону, которое озаглавлено: «Была ли администрация [президента США Джо] Байдена причастна к задержанию руководителя Telegram Павла Дурова». По словам Бенца, пока невозможно однозначно говорить о причастности американских властей к задержанию Дурова.

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Павел Дуров

Основателя Telegram задержали по прилете в Париж 24 августа. В деле Дурова содержится 12 обвинений, в том числе о соучастии в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, мошенничестве и использовании криптовалютных инструментов. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею, ответили на это в Telegram. Суд 28 августа отпустил Дурова под залог в €5 млн. Ему запретили покидать территорию Франции, а также обязали его дважды в неделю являться в полицейский участок.

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Илон Маск Павел Дуров Telegram США задержание
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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