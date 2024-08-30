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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили еще три дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

Информации о пострадавших и разрушениях нет, добавил он.

Это вторая атака на регион за ночь. Ранее Богомаз сообщил об уничтожении восьми беспилотников. Пострадавших и разрушений не было.

В Курской, Белгородской и Воронежской областях около двух часов действует опасность атаки беспилотников.

Над Брянской областью сбили восемь беспилотников
Политика

После начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

Ранее, 28 августа, при атаке беспилотников на брянское село Курковичи пострадали три человека, в том числе глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный.

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Брянская область Александр Богомаз
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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