Над Брянской областью сбили еще три дрона

Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

Информации о пострадавших и разрушениях нет, добавил он.

Это вторая атака на регион за ночь. Ранее Богомаз сообщил об уничтожении восьми беспилотников. Пострадавших и разрушений не было.

В Курской, Белгородской и Воронежской областях около двух часов действует опасность атаки беспилотников.

После начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

Ранее, 28 августа, при атаке беспилотников на брянское село Курковичи пострадали три человека, в том числе глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный.