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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области глава округа пострадал при атаке дрона ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

В Брянской области в результате атаки дрона ВСУ пострадали три человека, в том числе глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские [военные] <...> атаковали с помощью дронов-камикадзе село Курковичи Стародубского муниципального округа <...> ранения получили сотрудник пожарно-спасательной службы, Глава муниципального образования [Александр Подольный] и водитель», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что после атаки первого дрона загорелся жилой дом, также возникла угроза распространения огня на другие дома. Тогда на место происшествия прибыл Подольный и бригада пожарных. Во время проведения оперативно-экстренных мероприятий, ВСУ повторно атаковали село, где находился глава округа.

Всех пострадавших доставили в районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Возгорание полностью ликвидировали.

Богомаз сообщил о втором сбитом за ночь БПЛА над Брянской областью
Политика
Фото:Министерство обороны России

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

Так, 26 августа, над Брянской областью дважды за ночь сбивали украинские беспилотники. О первом сбитом за ночь БПЛА губернатор сообщил около 2:20 мск. Второй случай произошел позднее, в 6:21 мск. Богомаз уточнил, что разрушений нет, никто не пострадал.

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Брянская область атака ВСУ пострадавшие Александр Богомаз
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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