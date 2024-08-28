В Брянской области глава округа пострадал при атаке дрона ВСУ

В Брянской области в результате атаки дрона ВСУ пострадали три человека, в том числе глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские [военные] <...> атаковали с помощью дронов-камикадзе село Курковичи Стародубского муниципального округа <...> ранения получили сотрудник пожарно-спасательной службы, Глава муниципального образования [Александр Подольный] и водитель», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что после атаки первого дрона загорелся жилой дом, также возникла угроза распространения огня на другие дома. Тогда на место происшествия прибыл Подольный и бригада пожарных. Во время проведения оперативно-экстренных мероприятий, ВСУ повторно атаковали село, где находился глава округа.

Всех пострадавших доставили в районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Возгорание полностью ликвидировали.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

Так, 26 августа, над Брянской областью дважды за ночь сбивали украинские беспилотники. О первом сбитом за ночь БПЛА губернатор сообщил около 2:20 мск. Второй случай произошел позднее, в 6:21 мск. Богомаз уточнил, что разрушений нет, никто не пострадал.