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Военная операция на Украине ,  
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В трех областях объявили опасность атаки дронов

В Курской, Белгородской и Воронежской областях объявили опасность атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявили опасность атаки дронов, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов. Он призвал жителей быть бдительными и заверил, что силы противовоздушной обороны приведены в готовность.

В Белгородской области МЧС также сообщило об опасности атаки беспилотников. Одновременно с этим власти предупредили о ракетной опасности в регионе. Она продлилась около 20 минут.

Позднее об опасности атаки беспилотников предупредили и жителей Воронежской области. Губернатор Александр Гусев попросил сохранять спокойствие.

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Фото:Министерство обороны России

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. Одна из самых массированных атак за последнее время произошла ночью 14 августа. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 117 дронов и четырех ракет над восьмью регионами.

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Теги
Курская область Белгородская область беспилотники Воронежская область
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