В трех областях объявили опасность атаки дронов

В Курской области объявили опасность атаки дронов, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов. Он призвал жителей быть бдительными и заверил, что силы противовоздушной обороны приведены в готовность.

В Белгородской области МЧС также сообщило об опасности атаки беспилотников. Одновременно с этим власти предупредили о ракетной опасности в регионе. Она продлилась около 20 минут.

Позднее об опасности атаки беспилотников предупредили и жителей Воронежской области. Губернатор Александр Гусев попросил сохранять спокойствие.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. Одна из самых массированных атак за последнее время произошла ночью 14 августа. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 117 дронов и четырех ракет над восьмью регионами.