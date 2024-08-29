Над Брянской областью сбили беспилотник
Средства ПВО сбили над территорией Брянской области украинский беспилотник самолетного типа, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.
В конце дня 27 августа Богомаз сообщил о трех пострадавших в результате атаки украинского дрона-камикадзе в регионе. Среди тех, кто получил ранения, оказался глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный.
После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Ситуация в приграничье обострилась после того, как 6 августа ВСУ напали на территорию Курской области. 21 августа Богомаз сообщил о попытке украинских военных прорваться и на территорию Брянской области.
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