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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили над территорией Брянской области украинский беспилотник самолетного типа, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

В конце дня 27 августа Богомаз сообщил о трех пострадавших в результате атаки украинского дрона-камикадзе в регионе. Среди тех, кто получил ранения, оказался глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный.

Брянский губернатор сообщил о попытке прорыва с Украины
Политика
Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Ситуация в приграничье обострилась после того, как 6 августа ВСУ напали на территорию Курской области. 21 августа Богомаз сообщил о попытке украинских военных прорваться и на территорию Брянской области.

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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