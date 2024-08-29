В работе Х произошел сбой

В работе социальной сети Х (ранее Twitter) по всему миру произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

Жалобы начали поступать с 22:00 мск, за час их число превысило 40 тыс. По данным сервиса, большинство пользователей (85%) жалуются на работу приложения. Еще 11% столкнулись с трудностями в доступе к веб-версии, а 4% — проблемами с авторизацией.

Ранее, 13 августа, пользователи также сообщили о сбое в работе Х. Это произошло перед выходом на площадке интервью кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. В роле интервьюера выступил владелец соцсети Илон Маск. Незадолго до жалоб на работу Х он рассказал о массированной DDOS-атаке на платформу.