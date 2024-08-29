 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

В работе Х произошел сбой

В работе социальной сети Х (ранее Twitter) по всему миру произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

Жалобы начали поступать с 22:00 мск, за час их число превысило 40 тыс. По данным сервиса, большинство пользователей (85%) жалуются на работу приложения. Еще 11% столкнулись с трудностями в доступе к веб-версии, а 4% — проблемами с авторизацией.

Маск заявил о масштабной DDoS-атаке на X в преддверии интервью с Трампом
Технологии и медиа
Фото:Westlight / IMAGO / Global Look Press

Ранее, 13 августа, пользователи также сообщили о сбое в работе Х. Это произошло перед выходом на площадке интервью кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. В роле интервьюера выступил владелец соцсети Илон Маск. Незадолго до жалоб на работу Х он рассказал о массированной DDOS-атаке на платформу.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
соцсеть Х сбой Илон Маск
Материалы по теме
Wildberries сообщил об аномалии после жалоб пользователей на сбой
Технологии и медиа
В России произошел сбой в работе Telegram и WhatsApp
Технологии и медиа
В работе Telegram произошел сбой
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
Макрон заявил, что не знал о прибытии Дурова в ПарижПолитика, 00:20
Власти предложили поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерамЭкономика, 00:00
Кадыров ответил на вопрос о своем здоровьеПолитика, 29 авг, 23:56
Алаудинов заявил, что армия ждет, где себя проявят ВСУПолитика, 29 авг, 23:51
В работе Х произошел сбойТехнологии и медиа, 29 авг, 23:33
В Бразилии заблокировали счета Starlink после повестки МаскуПолитика, 29 авг, 23:21
Fox сообщил о росте спроса на бункеры Судного дня в СШАПолитика, 29 авг, 23:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Почему в ЕС не смогли прийти к единому решению по ударам вглубь РоссииПолитика, 29 авг, 23:11
Пентагон ответил на данные о сбитом из Patriot истребителе F-16Политика, 29 авг, 22:53
Главы минобороны США и Украины обсудят ситуацию в Курской областиПолитика, 29 авг, 22:38
Макрон взял на себя ответственность за выдачу гражданства Франции ДуровуПолитика, 29 авг, 22:14
Кинолог МВД получила пять лет колонии по делу о фейках про армиюПолитика, 29 авг, 22:03
Ярославские депутаты внесли в Госдуму проект о переименовании РостоваОбщество, 29 авг, 21:58
Боррель предложил ввести санкции против двух израильских министровПолитика, 29 авг, 21:58