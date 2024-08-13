В работе соцсети X перед выходом интервью с Трампом произошел сбой

Сбой в работе социальной сети X (бывший Twitter) наблюдается в ряде стран, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает такие проблемы.

На сбои в работе соцсети пожаловались почти 2 тыс. пользователей только в Соединенных Штатах. С трудностями в доступе к сайту столкнулся 43% из них, 53% пожаловались на проблемы с приложением. Еще у 4% пользователей возникли трудности с авторизацией.

Согласно данным сайта, сбои в работе X начались около 2:36 мск. Сообщения о неполадках поступали из Канады, Финляндии, Филиппин, Австралии и других стран.

В ночь на 13 августа в X вышло интервью экс-президента США и кандидата в главы государства от республиканцев Дональда Трампа с владельцем площадки Илоном Маском. Незадолго до этого бизнесмен сообщил о масштабной DDIS-атаке на соцсеть.

Ранее сбой зафиксировали также в работе мессенджера Telegram. По данным сервисов, сбой произошел около 02:00 мск. Неполадки зарегистрировали в нескольких странах мира, в том числе в США. В России о них чаще всего сообщали пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.