Боррель предложил ввести санкции против двух израильских министров

Боррель предложил санкции против двух министров Израиля за призывы к ненависти

Жозеп Боррель (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель предложил главам МИД блока ввести санкции против двух министров правительства Израиля. Об этом он заявил на министерской встрече в Брюсселе, передает Reuters.

«Я инициировал процедуру, чтобы спросить государства-члены, считают ли они целесообразным включить в наш список санкций некоторых израильских министров, которые распространяют неприемлемые призывы к ненависти в отношении палестинцев и предлагают вещи, которые явно противоречат международному праву», — сказал Боррель.

Он не назвал имена конкретных чиновников. Однако Reuters отметил, что недавно глава европейской дипломатии раскритиковал министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.

Боррель обратил внимание на призывы Бен-Гвира прекратить подачу топлива и помощи гражданскому населению сектора Газа, а слова Смотрича назвал зловещими и обвинил в подстрекательстве к военным преступлениям. «Санкции должны быть на повестке дня ЕС», — написал он в X.

В конце мая министры иностранных дел стран Евросоюза впервые обсудили возможность ввести санкции против Израиля из-за военной операции в Рафахе. Глава МИД Ирландии Михол Мартин уточнил, что некоторые министры подняли вопрос о возможности введения ограничений против чиновников, которые «подстрекали жестоких поселенцев на Западном берегу».