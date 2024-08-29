Боррель предложил ввести санкции против двух израильских министров
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель предложил главам МИД блока ввести санкции против двух министров правительства Израиля. Об этом он заявил на министерской встрече в Брюсселе, передает Reuters.
«Я инициировал процедуру, чтобы спросить государства-члены, считают ли они целесообразным включить в наш список санкций некоторых израильских министров, которые распространяют неприемлемые призывы к ненависти в отношении палестинцев и предлагают вещи, которые явно противоречат международному праву», — сказал Боррель.
Он не назвал имена конкретных чиновников. Однако Reuters отметил, что недавно глава европейской дипломатии раскритиковал министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.
Боррель обратил внимание на призывы Бен-Гвира прекратить подачу топлива и помощи гражданскому населению сектора Газа, а слова Смотрича назвал зловещими и обвинил в подстрекательстве к военным преступлениям. «Санкции должны быть на повестке дня ЕС», — написал он в X.
В конце мая министры иностранных дел стран Евросоюза впервые обсудили возможность ввести санкции против Израиля из-за военной операции в Рафахе. Глава МИД Ирландии Михол Мартин уточнил, что некоторые министры подняли вопрос о возможности введения ограничений против чиновников, которые «подстрекали жестоких поселенцев на Западном берегу».
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