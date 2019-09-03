Путин назвал братскими отношения между Россией и Монголией

Между Россией и Монголией сложились братские отношения, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой в Улан-Баторе. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что Советский Союз поддержал Монголию в борьбе с внешними агрессорами, и Монголия, в свою очередь, поддержала СССР во время Второй мировой войны. Российский лидер отметил, что отношения между странами в послевоенное время развивались наилучшим образом.

«[Отношения] характеризовались именно качеством, имею в виду фактическое союзничество, братские отношения между двумя народами», — сказал Путин. Он добавил, что основа союзничества и дружбы между странами постоянна, несмотря на события, происходящие в них в последние десятилетия.

Монгольский президент поздравил Путина с 80-летием Победы в битве у реки Халхин-Гол. Он отметил, что в рамках празднования прошло показательное выступление авиационной группы «Русские витязи».

8 августа в Монголии в районном центре Халхин-Гол, расположенном на одноименной реке, установили четырехметровую бронзовую скульптуру советского маршала Георгия Жукова. Памятник поставили в рамках программы «Российско-Монгольская инициатива» по договоренности губернатора Иркутской области Сергея Левченко и президента страны Халтмаагийна Баттулги.