В Монголии на Халхин-Голе установили памятник маршалу Жукову

В Монголии в районном центре Халхин-Гол, расположенном на одноименной реке, закончили установку четырехметровой бронзовой скульптуры советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщается на сайте правительства Иркутской области.

Автором памятника стал скульптор Александр Миронов. Он вылепил и отлил из бронзы копию своего же памятника Жукову, установленного в микрорайоне Солнечный в Иркутске.

Памятник в Монголии установили в рамках «Российско-Монгольской инициативы» по договоренности губернатора Иркутской области Сергея Левченко и президента страны Халтмаагийна Баттулги.

Спонсорами проекта, говорится на сайте, выступили ЗАО «Сиблайн», Восточно-Сибирская железная дорогая — филиал ОАО «Российские железные дороги», ООО «Байкальская горная компания». Его строительство полностью финансировала компания «Роснефть».

Строительство райцентра Халхин-Гол планируется закончить к 3 сентября, когда будет проходить празднование 80-летия победы советско-монгольских войск в битве на одноименной реке. Планируется, что президент России Владимир Путин примет и откроет районный центр Халхин-Гол во время визита в Монголию.