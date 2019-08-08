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Capri $40 (+23,61%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
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В Монголии на Халхин-Голе установили памятник маршалу Жукову

В Монголии в районном центре Халхин-Гол, расположенном на одноименной реке, закончили установку четырехметровой бронзовой скульптуры советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщается на сайте правительства Иркутской области.

Автором памятника стал скульптор Александр Миронов. Он вылепил и отлил из бронзы копию своего же памятника Жукову, установленного в микрорайоне Солнечный в Иркутске.

Памятник в Монголии установили в рамках «Российско-Монгольской инициативы» по договоренности губернатора Иркутской области Сергея Левченко и президента страны Халтмаагийна Баттулги.

Спонсорами проекта, говорится на сайте, выступили ЗАО «Сиблайн», Восточно-Сибирская железная дорогая — филиал ОАО «Российские железные дороги», ООО «Байкальская горная компания». Его строительство полностью финансировала компания «Роснефть».

Строительство райцентра Халхин-Гол планируется закончить к 3 сентября, когда будет проходить празднование 80-летия победы советско-монгольских войск в битве на одноименной реке. Планируется, что президент России Владимир Путин примет и откроет районный центр Халхин-Гол во время визита в Монголию.

Георгий Жуков летом 1939 года был одним из командующих советскими и монгольскими войсками, принимавшими участие в боях с силами японской армии, пересекшими границу страны у Халхин-Гола. Приграничные столкновения начались в мае, в конце августа советско-монгольская группировка войск провела наступление, отбросив японсиких военных. Конфликт закончился победой Советского Союза и Монголии в середине сентября 1939 года.

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Теги: Монголия, Георгий Жуков, памятник
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