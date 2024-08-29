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Аресты генералов ,  
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Суд перевел заседание по делу генерала Попова в закрытый режим

Сюжет
Аресты генералов
Павел Попов
Павел Попов (Фото: РБК)

Судья 235-го окружного военного суда в Москве в закрытом режиме проведет слушания по делу в отношении бывшего заместителя министра обороны генерала армии Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, передал корреспондент РБК. После этого журналистов попросили удалиться из зала.

О закрытии процесса ходатайствовал следователь, защита и сам Попов согласились с ходатайством. Примерно после десяти минут заседания судья удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

Ранее Следственный комитет попросил заключить Попова под стражу. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

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Павел Попов

Обвинения в адрес генерала связаны с парком культуры и отдыха Вооруженных сил «Патриот». Следствие полагает, что Попов «обогащался за счет этого учреждения», — например, за счет парка обустроил свой загородный дом в Красногорском районе Подмосковья.

Также следователи считают, что Попов через подчиненных «принуждал» руководителей компаний, работающих с «Патриотом», бесплатно выполнять строительные работы на своем загородном участке. После завершения строительства своего дома генерал продолжал технически и хозяйственно обслуживать его за счет парка.

СК сообщил, что Попов и члены его семьи владеют «многочисленными объектами недвижимости» в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае на сумму более 500 млн руб., следователи проверяют законность их приобретения.

Павел Попов был замглавы Минобороны с ноября 2013 года, в его ведении находились главное управление инновационного развития и департамент информационных систем ведомства. В июне президент Владимир Путин освободил Попова от службы и уволил еще трех заместителей министра.

В Минобороны Попов пришел из МЧС, где с 2004 по 2008 год возглавлял Академию гражданской защиты, а потом пять лет был заместителем Сергея Шойгу (последний был главой МЧС в 1991–2012 годах, с 2012-го по май 2024-го руководил Минобороны, а затем стал секретарем Совбеза).

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Теги
Персоны
Павел Попов «Патриот» мошенничество арест слушания
Павел Попов фото

Павел Попов

генерал армии, экс-замминистра обороны России
1 января 1957 года
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