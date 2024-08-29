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Военная операция на Украине ,  
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СК возбудил дело по факту обстрела города Льгова в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Военные следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) города Льгова в Курской области, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета.

«По данному факту <...> в отношении военнослужащих войсковых частей <...> вооруженных сил Украины и других подразделений и соединений вооруженных формирований Украины возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Дело расследуют как по статье о теракте, так и по статье о покушении на убийство.

При этом следователи продолжают фиксировать последствия обстрела с применением ракетно-артиллерийского вооружения.

После обстрела Льгова загорелся склад и получили повреждения два дома
Политика
Фото:alexey.klemeshov / VK

ВСУ обстреляли город Льгов в Курской области 29 августа, повреждены два жилых дома, а также железнодорожные пути станции Льгов — Киевский. По словам мэра города Алексея Клемешова, после обстрела загорелся склад одного из комбинатов города, пожар уже ликвидирован, никто не пострадал.

Боевые действия в Курской области продолжаются с начала августа. Тогда на территорию региона прорвались вооруженные силы Украины.

Льгов — административный центр Льговского района Курской области, который граничит с Суджанским районом. Местная администрация в середине августа говорила, что бои в городе не ведутся, и опровергала данные о том, что ВСУ находятся в черте Льгова.

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Теги
Курская область Следственный комитет Льгов уголовное дело
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