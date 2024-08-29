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Военная операция на Украине ,  
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Четыре энергоблока украинских АЭС оказались обесточены

Ермак: на Украине обесточены четыре блока АЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Ровенская АЭС
Ровенская АЭС (Фото: Global Look Press)

На Украине четыре энергоблока атомных электростанций остались без электричества в результате повреждений, сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Речь идет об энергоблоках № 1, 3 и 4 Ровенской АЭС, а также об энергоблоке № 3 Южноукраинской АЭС.

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Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В середине августа «Росатом» сообщил, что по Запорожской АЭС нанесли удар с помощью двух беспилотников, пожар потушили спустя несколько часов после атаки. Градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы обрушения нет, отметили на ЗАЭС. Инцидент не повлиял на работу станции, так как она остановлена.

Позднее, 13 августа, МАГАТЭ провело осмотр после пожара и опубликовало отчет по его итогам. Команда не смогла сделать окончательные выводы о причине пожара на основе наблюдений.

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АЭС Украина отключение электричества Андрей Ермак
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