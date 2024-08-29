Суд в Москве арестовал мужчину, выбросившего из окна жену и сына
Лефортовский суд Москвы заключил под стражу мужчину, который выбросил из окна дома с 16-го этажа жену и сына. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Липатову Александру Олеговичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 27 суток, то есть до 25 октября 2024 года», — говорится в сообщении.
Мужчину обвиняют в убийстве двух человек, в том числе одного малолетнего, по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.
25 августа на востоке Москвы под окнами дома на улице Красноказарменной в ЖК «Лефортово парк» были найдены тела женщины 1988 года рождения и ребенка 2023 года рождения. На телах погибших были зафиксированы повреждения, характерные для падения с высоты, отмечали в СК.
Как писали телеграм-каналы «Подъем» и Shot, 39-летний сотрудник Центробанка Александр Липатов выбросил из окна свою жену Милену, с которой был в браке три года, и их двухлетнего ребенка. После чего заперся в квартире и стал выкидывать оттуда вещи.
В тот же день мужчину задержали. Его мотивы не установлены. Однако, как сообщает Shot, после задержания мужчину доставили в больницу, у него зафиксировали отравление антидепрессантами.
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