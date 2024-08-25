Мужчина выбросил женщину с младенцем с 16 этажа дома в Москве

Фото: moscowproc / Telegram

В Москве неизвестный мужчина выбросил женщину и малолетнего ребенка с 16 этажа, сообщают телеграм-канал Mash и телеканал «360».

Тела женщины и малолетней девочки были найдены под окнами дома на улице Красноказарменная в ЖК «Лефортово парк».

Следователи возбудили уголовное дело.По данным столичной прокуратуры, на телах погибших были зафиксированы повреждения, характерные при падении с высоты.

В квартире, откуда были выброшены женщина и ребенок, находится мужчина 1985 года рождения, уточнила прокуратура. Как пишет телеграм-канал Shot, мужчина стоял у окна квартиры голым и выкидывал оттуда еще и вещи, сейчас он заперся у себя дома и никого туда не пускает. Двор в ЖК «Лефортово парк» оцеплен.