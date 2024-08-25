В Москве задержали мужчину, выбросившего из окна женщину с ребенком

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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в том, что он выбросил из окна дома с 16 этажа женщину и ребенка. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.

«39-летний мужчина, находившийся в квартире, задержан. В ближайшее время он будет доставлен в столичный СК для проведения следственных действий», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что женщина 1988 года рождения и ее малолетний сын 2023 года рождения погибли.

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