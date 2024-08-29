Си Цзиньпин заявил о защите суверенитета Китая при взаимодействии с США
Китай продолжит защищать свой суверенитет и безопасность при сотрудничестве с США, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
«Цель Китая по обеспечению стабильности, здоровья и устойчивого развития китайско-американских отношений не изменилась. <...> Не изменилась также позиция твердого обеспечения собственного суверенитета, безопасности и интересов развития», — цитирует китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин также отметил, что в «условиях меняющейся международной ситуации все страны должны объединяться и сотрудничать, а не разделяться и противостоять друг другу».
По его словам, Пекин и Вашингтон «должны нести ответственность за историю, народ и мир, а также стать источником стабильности для мира во всем мире».
Салливан впервые прибыл в Китай 27 августа, где была запланирована также встреча с министром иностранных дел страны Ваном И. Визит помощника президента заканчивается 29 августа.
Как отмечал Axios, эта встреча может заложить основу для переговоров президента США Джо Байдена и Си Цзиньпина.
В январе Ван И на встрече с Салливаном заявил, что независимость Тайваня служит главным вызовом отношениям с США. Он призвал Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая», а также «выполнить свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня».
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