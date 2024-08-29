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Военная операция на Украине ,  
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В МИДе заявили о «тайных тропах» на занятых ВСУ приграничных территориях

Посол Мирошник: связь с оставшимися в курском приграничье людьми осложнена
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Связь с людьми, оставшимися на захваченной ВСУ территории Курской области, осложнена, сообщил «РИА Новости» посол российского МИДа по особым поручениям Родион Мирошник.

По его словам, координация с гражданами ведется благодаря тем, кто самостоятельно ездит в подконтрольные украинским войскам населенные пункты.

«Я общался с рядом ребят, которые, рискуя каждый день, направляются туда, тайно вывозят тех, кто не смог выехать. Это могут быть маломобильные люди, по каким-то причинам передумавшие. По сути дела, они тайными тропами вводят и выводят людей с территории, где пока хозяйничают украинские боевики», — рассказал Мирошник.

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Фото:John Moore / Getty Images

6 августа ВСУ зашли на приграничные территории Курской области, с тех пор там продолжаются бои. К 12 августа под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов региона, где могут оставаться около 2 тыс. человек, отчитывался врио губернатора Алексей Смирнов. Он отмечал, что эвакуации подлежат 180 тыс. человек.

22 августа Смирнов сообщил, что из приграничных курских районов уехали 133 тыс. человек, продолжают оставаться там еще около 20 тыс.

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Теги
МИД Курская область эвакуация Военная операция на Украине
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