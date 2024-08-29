Фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак проверили психиатры
В рамках расследования дела о покушении на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак следователи провели четыре психолого-психиатрические экспертизы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
«В рамках расследования дела проведены четыре амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы», — цитирует агентство материалы следствия.
В июле 2023 года ФСБ сообщила, что предотвратила покушение на Симоньян и Собчак, которое готовилось по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). В ведомстве тогда рассказали о задержании группы неонацистов в Москве и Рязанской области — они готовились к совершению преступления.
Один из задержанных, который представился Михаилом Балашовым, рассказал о создании неонацистской группы «Параграф-88», куда в том числе вовлекал несовершеннолетних, передавал RT.
Злоумышленники сообщили, что СБУ обещала им по 1,5 млн руб. за каждое убийство. По делу арестовали восемь фигурантов. На Украине назвали покушение «ненужным» и исключили свою причастность.
Ранее трое обвиняемых признали свою вину частично, сообщало «РИА Новости».
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