По делу о покушении на Симоньян и Собчак допросили троих потерпевших

Сотрудники ФСБ РФ задерживают одного из членов неонацистской группировки «Параграф-88» в рамках проведения операции о предотвращении подготовки убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак (Фото: ФСБ России / РИА Новости)

Сотрудники СК допросили троих потерпевших в рамках расследования подготовки покушений журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

«В качестве потерпевших дополнительно допрошены три человека», — сказано в документе.

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) в июле 2023 года. В ведомстве также рассказали о задержании группы неонацистов в Москве и Рязанской области, готовившихся к совершению преступления. RT опубликовал видео с одним из задержанных, который представился Михаилом Балашовым и рассказал о создании неонацистской группы «Параграф88», куда в том числе вовлекал несовершеннолетних. По данным газеты «Коммерсантъ», среди фигурантов дела оказалась 16-летняя школьница.

Злоумышленники сообщили, что СБУ обещала им вознаграждение в размере 1,5 млн руб. за каждое убийство. По делу арестовали восемь фигурантов. Киев назвал покушение «ненужным» и исключил свою причастность.