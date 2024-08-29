Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре

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С начала нового учебного года в российских школах вводятся обязательные уроки труда, а ОБЖ будет заменено на предмет под названием «Основы безопасности и защиты Родины», сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Кроме того, с сентября все образовательные учреждения страны — от детских садов до вузов — будут обязаны вывесить на здании или установить на своей территории флаг России.

Володин также рассказал и о других законах, вступающих в силу с начала осени. Например, с сентября из общественного транспорта будет запрещено высаживать безбилетных пассажиров с инвалидностью I группы, если они едут без сопровождающих.

Помимо этого, для работодателей со штатом сотрудников свыше 35 человек устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности трудящихся.

С 1 сентября также ужесточаются требования к учредителям управляющих компаний: теперь они не должны иметь неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, а также за другие правонарушения средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказывала, что в новом учебном году в школах также появится предмет «Семьеведение», который будет проводиться в форме беседы. На новую дисциплину выделили 34 учебных часа в год в рамках внеурочной деятельности.