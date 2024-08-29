В Белгородской области беспилотники атаковали три села
В Белгородской области ВСУ атаковали три села при помощи беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В результате ударов дронов по Грайворонскому округу в селе Замостье повреждены две хозяйственные постройки и частный дом, в Новостроевке-Первой полностью сгорели частный дом и нежилое помещение.
Еще один беспилотник сбросил взрывное устройство в селе Петровка Белгородского района. Там повреждения получили частный дом и газовая труба.
По словам Гладкова, при атаках никто не пострадал.
Ситуация в приграничье обострилась после вторжения ВСУ на территорию Курской области 6 августа. Спустя три недели Гладков сообщил о попытках украинских военных прорвать границу в Белгородской области.
Позднее власти региона решили отселить жителей четырех сел в Грайворонском и Валуйском округах «в связи с напряженной оперативной обстановкой».
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