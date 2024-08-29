 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгородской области беспилотники атаковали три села

Гладков: беспилотники атаковали три села в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Белгородской области ВСУ атаковали три села при помощи беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате ударов дронов по Грайворонскому округу в селе Замостье повреждены две хозяйственные постройки и частный дом, в Новостроевке-Первой полностью сгорели частный дом и нежилое помещение.

Еще один беспилотник сбросил взрывное устройство в селе Петровка Белгородского района. Там повреждения получили частный дом и газовая труба.

По словам Гладкова, при атаках никто не пострадал.

Гладков сообщил о попытках прорыва ВСУ в Белгородской области
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

Ситуация в приграничье обострилась после вторжения ВСУ на территорию Курской области 6 августа. Спустя три недели Гладков сообщил о попытках украинских военных прорвать границу в Белгородской области.

Позднее власти региона решили отселить жителей четырех сел в Грайворонском и Валуйском округах «в связи с напряженной оперативной обстановкой».

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Жителей четырех белгородских сел отселят с выплатой в ₽15 тыс.
Политика
Житель Белгородской области пострадал при атаке ВСУ
Политика
Три дома сгорели при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 102,08 (-0,21) Инвестиции, 28 авг, 17:46 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 91,44 (-0,04) Инвестиции, 28 авг, 17:46
«Самое сильное резюме, что я видел»: как добиться такой реакции рекрутераPro, 09:06
Верховный суд рассмотрит спор о разнице движимого и недвижимого имуществаЭкономика, 09:00
Один человек погиб при обстреле ШебекиноПолитика, 08:57
Ученые в Китае призвали защищаться от астероидов ядерным оружиемТехнологии и медиа, 08:49
Неочевидная проблема найма, которая приводит к сокращениям — Fast CompanyPro, 08:44
В Белгородской области беспилотники атаковали три селаПолитика, 08:39
В Анкаре назвали виновника срыва переговоров России и Украины в 2022 годуПолитика, 08:31
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Карго-доставка из Китая: как верно оценить риски импортераPro, 08:22
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:04
Сурьма — новое золото. Почему взлетели цены на невзрачный металлоидPro, 08:02
Трамп пообещал Цукербергу «остаток жизни в тюрьме» из-за «цукербаксов»Политика, 08:02
Банки в июле стали чаще отказывать россиянам в ипотекеФинансы, 08:00
В VK на фоне замедления YouTube сообщили о новой разработке для видеоТехнологии и медиа, 08:00
В Курской области начали вакцинацию в ПВРОбщество, 07:49