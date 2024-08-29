Гладков: беспилотники атаковали три села в Белгородской области

В Белгородской области беспилотники атаковали три села

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Белгородской области ВСУ атаковали три села при помощи беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате ударов дронов по Грайворонскому округу в селе Замостье повреждены две хозяйственные постройки и частный дом, в Новостроевке-Первой полностью сгорели частный дом и нежилое помещение.

Еще один беспилотник сбросил взрывное устройство в селе Петровка Белгородского района. Там повреждения получили частный дом и газовая труба.

По словам Гладкова, при атаках никто не пострадал.

Ситуация в приграничье обострилась после вторжения ВСУ на территорию Курской области 6 августа. Спустя три недели Гладков сообщил о попытках украинских военных прорвать границу в Белгородской области.

Позднее власти региона решили отселить жителей четырех сел в Грайворонском и Валуйском округах «в связи с напряженной оперативной обстановкой».