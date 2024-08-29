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Новые законы в России ,  
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МВД предложило изменить порядок депортации несовершеннолетних иностранцев

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило поправки в правила депортации несовершеннолетних иностранцев, по которым в отношении их законных представителей будут применять аналогичные меры, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

В случае успешного прохождения приказ о внесении изменений вступит в силу 5 февраля 2025 года.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

«В случае подготовки к вынесению решения ‎о нежелательности пребывания в отношении иностранного ‎гражданина, не достигшего возраста 18 лет, устанавливается ‎иностранный гражданин, являющийся его законным представителем и находящийся на территории Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

По данным МВД, в России пребывают 630 тыс. нелегальных мигрантов. Легально в 2023 году в стране находились не более 3,5 млн иностранных граждан. Большинство из них приехали из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Глава МВД Владимир Колокольцев предлагал российским ведомствам объединиться в противодействии нелегальным мигрантам в июле 2024 года. В конце апреля в Госдуме предложили создать Реестр нелегальных мигрантов.

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