МВД предложило изменить порядок депортации несовершеннолетних иностранцев
Министерство внутренних дел (МВД) подготовило поправки в правила депортации несовершеннолетних иностранцев, по которым в отношении их законных представителей будут применять аналогичные меры, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
В случае успешного прохождения приказ о внесении изменений вступит в силу 5 февраля 2025 года.
«В случае подготовки к вынесению решения о нежелательности пребывания в отношении иностранного гражданина, не достигшего возраста 18 лет, устанавливается иностранный гражданин, являющийся его законным представителем и находящийся на территории Российской Федерации», — говорится в тексте документа.
По данным МВД, в России пребывают 630 тыс. нелегальных мигрантов. Легально в 2023 году в стране находились не более 3,5 млн иностранных граждан. Большинство из них приехали из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
Глава МВД Владимир Колокольцев предлагал российским ведомствам объединиться в противодействии нелегальным мигрантам в июле 2024 года. В конце апреля в Госдуме предложили создать Реестр нелегальных мигрантов.
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