Губернатор Развожаев: в Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты два дрона

В Севастополе сообщили об отражении атаки ВСУ

В Севастополе ПВО отражают атаку со стороны Украины, работают средства ПВО, сообщил в телеграмм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, уже сбито 2 БПЛА над акваторией моря. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал он.

Губернатор призвал севастопольцев не паниковать и оставаться в укрытии. С его слов, повреждений гражданской инфраструктуры нет.

В ночь на 29 августа три беспилотника сбили также над Брянской областью.

После начала военной операции на Украине ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Так, в ночь на 16 августа средства ПВО отразили удар ВСУ 12 тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту. 9 августа Развожаев сообщил об уничтожении трех украинских БПЛА и трех морских безэкипажных катеров.