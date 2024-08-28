Сына Кадырова Эли получил медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой»
Эли Кадырову, сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, присвоили медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой», сообщил председатель чеченского правительства Магомед Даудов в своем телеграм-канале.
Награду присудили «за личные заслуги перед Чеченской Республикой, связанные с развитием физической культуры и спорта», — написал Даудов.
Эли Кадырову 17 лет. Как отметил Даудов, он является генеральным директором спортивного клуба «АХМАТ» и президентом Федерации бокса Чеченской Республики.
В 2023 году Эли Кадыров и двое его братьев, Ахмат и Адам, были награждены высшим орденом парламента региона «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»). 26 августа 2024 года высшую награду Чечни, орден имени Ахмата Кадырова, присвоили 16-летнему Адаму Кадырову.
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